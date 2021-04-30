Владивосток, , 05:31 — REGNUM В ходе рейда 28 апреля в одном из магазинов Владивостока изъяли 350 литров нелегального алкоголя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«Продукция в объёме 350 литров изъята и помещена на склад временного хранения до решения суда из магазина по адресу улица Карьерная, 28. Владельцу торговой точки грозит штраф в размере от 3 млн рублей», — пояснили в министерстве промышленности и торговли Приморья.

Всего с начала 2021 года в ходе подобных рейдов изъяли более 3,2 тонны незаконного алкоголя на сумму более 2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бузулуке Оренбургской области из незаконного оборота изъято две крупных партии алкогольной продукции, общий объём которой составил около 3 тонн.