Тегеран, , 09:10 — REGNUM 29 апреля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отреагировал на недавние высказывания наследного принца Саудовской Аравии по поводу ирано-саудовских отношений, а также событий в регионе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Отвечая на вопрос о недавних замечаниях наследного принца касательно связей между Ираном и Саудовской Аравией и региональных событий, Хатибзаде отметил, что две важные региональные страны и исламский мир могут начать новую главу взаимодействия и сотрудничества посредством конструктивного диалога для достижения регионального мира, стабильности и развития путем преодоления споров.

Представитель министерства иностранных дел подчеркнул, что Иран играет новаторскую роль в укреплении регионального сотрудничества, представляя такие предложения, как Хормозский мирный план, а также программа диалога и сотрудничества в регионе Персидского залива.