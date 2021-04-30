Тегеран, , 08:27 — REGNUM 29 апреля заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, возглавляющий иранскую делегацию на переговорах по СВПД в Вене, обсудил Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министерство иностранных дел Австрии написало в твиттере, что в Вене ведутся плодотворные переговоры о возрождении СВПД. Согласно заявлению, глава МИД Австрии Александр Шалленберг встретился с заместителем министра иностранных дел, чтобы рассмотреть переговорный процесс и обсудить дальнейшие шаги.

Представители государств-членов СВПД встречались в Вене в течение последних трех недель, чтобы обсудить активизацию соглашения и возможное возвращение Соединенных Штатов. На данный момент они провели несколько встреч в форме совместных комиссий и добились некоторых успехов в деле возрождения ядерной сделки.

Новый раунд заседания совместной комиссии по СВПД состоялся 27 апреля в присутствии делегаций Ирана, а также группы 4+1 в Гранд-отеле в Вене. На этой встрече участники приняли решение ускорить процесс диалога и согласились с тем, что деятельность групп экспертов по снятию санкций и ядерным вопросам должна осуществляться более интенсивно.

Было также решено сформировать третью группу под названием «группа экспертов по исполнению договорённостей» для обсуждения практических мер, необходимых для осуществления отмены санкций, а затем возвращения США к ядерной сделке.