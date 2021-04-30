Тегеран, , 09:21 — REGNUM 29 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился с премьер-министром Кувейта Сабахом Аль-Халидом Ас-Сабахом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным кувейтской газеты «Аль-Рай», Зариф встретился с премьер-министром Кувейта, чтобы обсудить региональные и международные события, а также пути расширения двусторонних отношений.

Оба официальных лица также изучили мнения двух стран о путях укрепления сотрудничества в ряде областей, представляющих взаимный интерес двух стран. На встрече присутствовали министр иностранных дел Кувейта Шейх Ахмед Ан-Насер и его советник по делам Азии Али Сулейман Аль-Саид.

Во время своего недавнего визита в страны Персидского залива министр иностранных дел Ирана посетил Катар, Ирак и Оман, обсудив двусторонние и региональные вопросы с официальными лицами этих стран.