Тегеран, , 08:35 — REGNUM 29 апреля министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил в своем Twitter-аккаунте, что его визит в Оман сосредоточен на усилении двустороннего, регионального и глобального сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он отметил, что провел «плодотворные и конструктивные» переговоры» с заместителем премьер-министра Омана Фахадом бен Махмудом, министром иностранных дел Бадром аль-Бусаиди, королевским министром Нумани, а также бывшим министром иностранных дел Юсуфом бен Алави.

Зариф подчеркнул, что его встречи были сосредоточены на «усилении двусторонней, региональной и глобальной координации». Он также обсудил йеменский кризис с оманскими официальными лицами и главным переговорщиком йеменского правительства Мохаммедом Абдулсаламом.

«Следующей остановкой на повестке дня станет Кувейт», — написал он в своём твиттере.

Во время своего регионального турне Зариф уже посетил Ирак и Катар.