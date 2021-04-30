Тегеран, , 08:37 — REGNUM 29 апреля седьмая партия российской вакцины «Спутник V» была отправлена в Иран через иранскую авиакомпанию Mahan Airlines. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Как отмечает агентство IRNA, ранее Российский фонд прямых инвестиций доставил груз в посольство Ирана в Москве. Иранский посол Казем Джалали заявил, что по соглашению с Россией страна должна получить еще 100 000 доз вакцины.

По словам посла, первоначальное соглашение включает в себя в общей сложности 720 000 доз вакцины, которые будут доставлены в Иран.

«Хорошей новостью является то, что процесс совместного производства вакцины Спутник уже запущен двумя крупными иранскими компаниями в течение последних месяцев, при этом готовый продукт должен выйти в ближайшем будущем», — сообщил дипломат.

Далее посол пояснил, что четыре иранские компании намерены сотрудничать с Россией в этом проекте.

Вакцина «Спутник» была одобрена 60 странами с общей численностью населения в три миллиарда человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию при помощи российской вакцины.