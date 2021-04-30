Тегеран, , 09:31 — REGNUM 29 апреля глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези заявил, что страна в настоящее время придерживается политики спешки на переговорах в Вене, выразив удовлетворение конструктивными шагами, предпринятыми сторонами на данный момент. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В интервью IRNA Махмуд Ваези отметил, что переговоры в Вене являются сложными, но все же «то, что было сделано до сих пор, выглядит многообещающе».

Он также подчеркнул, что некоторые экстремисты внутри Соединенных Штатов и Израиля, а также некоторые страны региона возлагают надежды на провал переговоров, поэтому важно предотвратить деструктивные усилия извне.

Высокопоставленный иранский чиновник также заявил, что Иран не проводит политику спешки в переговорах, которая приведет к упущенным шансам, а скорее фокусируется на национальных интересах, основанных на руководящих принципах, предложенных Верховным лидером страны.

27 апреля в Вене начался третий раунд заседания Совместной комиссии по СВПД, в ходе которого стороны подчеркнули необходимость ускорения переговорного процесса.