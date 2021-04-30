Тегеран, , 08:53 — REGNUM 29 апреля посол Ирана в Португалии Мортеза Дманпак Джаами в интервью официальному португальскому информационному агентству Lusa заявил, что единственный способ положить конец оккупации палестинских земель — это полагаться на силу сопротивления. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Даманпак в интервью, опубликованном в ведущих итальянских изданиях, таких как Observador, Expresso и Porto, ответил на вопросы информационного агентства Lusa о продолжающихся ядерных переговорах Ирана в Вене, недавнем израильском террористическом акте в Натанзе и таких региональных проблемах, как Палестина, ирано-саудовские отношения и кризис в Йемене.

Отвечая на вопрос о текущем статусе венских ядерных переговоров, иранский посланник сказал:

«Иран ясно дал понять на переговорах в Вене, что он ни в коем случае не уступит американскому плану поэтапного возвращения к СВПД и просит немедленно отменить все санкции, которые были введены во время пребывания Трампа в должности. Нынешняя администрация США не может использовать политику максимального давления Трампа в качестве рычага давления на Иран в ходе ядерных переговоров».

По словам дипломата, недавняя террористическая атака на иранские ядерные объекты в Натанзе также была направлена на то, чтобы оказать давление на Иран. Однако страна увеличила свой уровень обогащения до 60%, тем самым показав, что ни Израиль, ни какая-либо другая организация не могут остановить процесс обогащения. Тем не менее обогащение на таком уровне направлено на мирные цели, такие как производство радиопрепаратов.