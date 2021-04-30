Вашингтон, , 05:01 — REGNUM Разработчики Halo Infinite сообщили, что игра получит ряд функций, которые просили добавить поклонники франшизы. Об этом 30 апреля сообщает портал PC Gamer.

В частности, в Halo Infinite будет присутствовать кросс-игра между консолями Xbox, а также кросс-прогрессия (развитие персонажа сохраняется при переходе геймера между платформами). Игра также получит поддержку тройных сочетаний клавиш и сверхшироких мониторов.

В отдельной публикации на Halo Waypoint разработчики также сообщили, что поле зрения можно будет увеличить до 120 градусов, а соревновательные режимы будут сортировать игроков по типу интерфейсов ввода, благодаря чему владельцы геймпадов не будут сталкиваться с геймерами, использующими мышь и клавиатуру. Кроме того, новая игра серии Halo не получит никакого модуля античита (защиты от игровых мошенников) на уровне ядра.

Напомним, ранее студия 343 Industries отложила релиз Halo Infinite на конец 2021 года. Сюжет игры будет прямым продолжением Halo 5: Guardians.

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