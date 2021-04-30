Москва, , 05:05 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко обсудил в Москве 29 апреля с министром обороны РФ Сергеем Шойгу вопросы гособоронзаказа для градообразующих предприятий и патриотического воспитания молодёжи края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Итогом встречи стала договорённость об обеспечении завода «Прогресс» в Арсеньеве, где выпускают вертолеты К-52, гособоронзаказом в необходимом объёме.

«Министр обороны сказал, что завод будет обеспечен заказами в 2022 и 2023 годах. Это важное решение для жителей Арсеньева, которые работают на предприятии, и обороноспособности страны», — сказал Кожемяко.

Ранее глава Приморья побывал на заводе и убедился в работоспособности предприятия.

Также стороны обсудили развитие в Приморье патриотических клубов «Авангард», где допризывники смогут пройти специальную подготовку. Они будут обеспечены питанием и одеждой.

«Такие клубы должны быть созданы в каждом муниципальном образовании с населением более 100 тысяч человек. Пройти подготовку в них можно будет круглый год, летом такие учебные центры могли бы работать, как лагеря отдыха. Это поможет патриотическому воспитанию нашей молодежи», — добавил губернатор.

Олег Кожемяко поблагодарил Сергея Шойгу за содействие в решении вопроса выделения земельных участков Минобороны в Приморье для строительства жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв встретился с коллективом авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре и лично оценил работы по выполнению гособоронзаказа — выпуск истребителей Су-35С и Су-57.