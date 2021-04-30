Москва, , 04:58 — REGNUM В пятницу, 30 апреля, в Москве будет облачно, дождь, во второй половине дня местами гроза. Температура воздуха — +13…+15 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 1 мая в Москве облачно, дождь. Температура воздуха — +5…+7 °C.

Ветер южный, юго-западный (ночью — западный, северо-западный) 6−11 м/с, на порывах до 15−20 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +11…+16 °C днём и +3…+8 °C ночью, дождь, местами сильный.

В субботу, 1 мая, днём в столице ожидается +10…+12 °C. По области +8…+13 °C. Ночью в регионе ожидается −2…+5 °C. Переменная облачность, по области местами небольшой дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 2 мая температура воздуха в столице России и Подмосковье может опуститься до — 5 °C.

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