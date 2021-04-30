Новосибирск, , 04:49 — REGNUM В Новосибирской области в связи с высокой угрозой возникновения природных пожаров и возможного перехода огня на поселения с сегодняшнего дня, 30 апреля, начал действовать особый противопожарный режим. Он установлен постановлением регионального правительства.

Как отмечают в областном управлении МЧС РФ, мера вынужденная.

«С учётом стабильной сухой и ветреной погоды, высокой температуры воздуха, а также всплеском поджогов сухой растительности в непосредственной близости от населённых пунктов и дачных обществ, ограничения в период продолжительных майских праздников направлены на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества. Просим жителей и гостей региона отнестись с пониманием к этому», — подчеркнули в ведомстве.

Особый пожарный порядок будет действовать на всей территории региона до 10 мая включительно.

На период его действия устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, запреты и ограничения, а также вдвое увеличивается размер штрафов за нарушение требований пожарной безопасности.

Так, вводится запрет на посещение лесов, запуск фейерверков в населённых пунктах и на расстоянии менее одного километра от лесов, разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора.