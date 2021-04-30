Вашингтон, , 04:45 — REGNUM Обновление ПК-версии Crysis Remastered добавило в игру режим улучшенной трассировки лучей. Описание к патчу студия Crytek опубликовала 29 апреля на форуме Reddit.

Представитель разработчиков, известный на форуме под ником Ic3man2k, сообщил, что этот режим является экспериментальным, отметив, что с его включением трассировка лучей начинает работать с «почти всеми поверхностями в игре». Он добавил, что технология ray randomization улучшает отображение неровных поверхностей.

Отмечается, что патч 2.1.2 также внёс в Crysis Remastered множество исправлений ошибок и изменений. Он, в частности, возвращает в игру функцию размытия при движении, который разработчики отключили из-за проблем в работе эффекта.

Напомним, релиз Crysis Remastered состоялся 18 сентября 2020 года. На консоли Nintendo Switch игра вышла 23 июля 2020-го.

Читайте ранее в этом сюжете: Дополненная версия космической хоррор-игры The Persistence выйдет в июне