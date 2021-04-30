Владивосток, , 04:46 — REGNUM Во Владивостоке 29 апреля произошло тройное убийство — многодетная мать зарезала мужа и двоих детей. О происшествии уже рассказали в СМИ и соцсетях.

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Между супругами накануне трагедии произошла ссора — супруг заявил о разводе, и о том, что детей заберёт с собой.

Подробности пока следствием не разглашаются, но известно, что молодая женщина расправилась с мужем и малолетними детьми, третий ребёнок остался жив, потому что был в детском саду.

По неофициальной информации, после убийства, женщина села в машину и отправилась в кино, там и была задержана полицией.

На место происшествия в квартиру выехала следственная группа. Возбуждено уголовное дело, назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза. Решается вопрос о мере пресечения задержанной.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении семейной пары, которая обвиняется в похищении восьмилетней девочки, убийстве и изнасиловании ребёнка.