Сеул, , 04:37 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 661 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 642 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за границы. Центр фиксирует небольшое снижение заболеваемости в течение трех последних дней после резкого скачка до 769 инфицированных, выявленных за одни сутки.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 122 007. Также за минувшие сутки в стране скончались еще три пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1828 человек.