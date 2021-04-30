Токио, , 04:29 — REGNUM В японской столице Токио за прошедшие сутки выявили 1027 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство Kyodo.

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Отмечается, что это рекордный показатель по заболеваемости, зафиксированный в столице Японии с 28 января. При этом стремительный рост числа зараженных коронавирусом нового типа в Японии наблюдается всего за три месяца до проведения летних Олимпийских игр.

Агентство отмечает, что в течение февраля — начала марта заболеваемость COVID-19 в японской столице снижалась. Однако в середине марта произошел перелом и заболеваемость начала расти.

«Мы не можем ограничивать передвижения людей. Мы призываем жителей оставаться дома из-за появления новых штаммов коронавируса», — заявили в правительстве Токио.

С начала пандемии в столице Японии выявили 138 378 случаев инфицирования SARS-CoV-2. При этом в Токио действует недавно введенный режим чрезвычайной ситуации.