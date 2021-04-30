Вашингтон, , 04:09 — REGNUM Студия Bungie назвала дату старта события Vault of Glass в игре Destiny 2. Информация была опубликована 30 апреля на сайте компании.

Самый первый рейд (миссия для группы игроков) из оригинальной Destiny станет доступен в Destiny 2 22 мая 2021 года, в 20:00 по московскому времени. Разработчики отметили, что его сюжет в целом будет похож на старый, однако геймеры заметят некоторые отличия. Команда-победитель получит реальный пояс чемпионов с никами её членов, а также с никами победителей оригинального Vault of Glass 2014 года.

Напомним, сейчас в Destiny 2 проходит ивент (игровое событие) «Игры стражей», стартовавший 21 апреля 2021 года. Его завершение запланировано на 2 мая 2021-го.

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