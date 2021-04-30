Североморск, Мурманская область, , 04:59 — REGNUM В североморском Доме офицеров командующий Северным флотом (СФ) адмирал Александр Моисеев 29 апреля открыл передвижную выставку Русского географического общества (РГО), прибывшую в главную базу СФ из Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба флота на сайте Минобороны РФ.

Экспозиция под названием «Золотой фонд РГО» была подготовлена в соответствии с решением Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, также являющегося президентом РГО. В торжественном открытии выставки принял участие глава Североморска Олег Прасов, военнослужащие штаба флота и гарнизона базы, а также члены их семей и юнармейцы.

«Выставка состоит из четырёх разделов. Первый посвящён известным исследователям и учёным, внёсшим свой вклад в географическую науку, второй — рассказывает о жёнах полководцев и флотоводцев Великой Отечественной войны, разделивших с мужьями тяготы военного времени. Третий раздел повествует о находке на дне Волги бронекатера из состава Волжской военной флотилии и судьбе его экипажа. Четвёртый — посвящён первому полёту человека в космос, в этой экспозиции были также использованы экспонаты Военно-морского музея Северного флота — личные вещи первого космонавта планеты Юрия Гагарина», — говорится в сообщении.

Экспозиция РГО будет работать в Североморске до 8 мая, после чего продолжит своё путешествие по городам России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининграде в Доме офицеров Балтийского флота (БФ) 15 апреля прошла торжественная церемония открытия передвижной выставки Русского географического общества (РГО), прибывшей в столицу Янтарного края из Санкт-Петербурга.

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