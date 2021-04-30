Москва, , 04:04 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил для туристов, которые выезжают за границу, ввести «выездной сбор». Об этом он заявил 29 апреля в Моске на презентации нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», пишет РБК.

Читайте также: В Госдуме хотят дать регионам больше полномочий в сфере туризма

По мнению главы региона, «выездной сбор» расширит возможности развития внутреннего туризма в стране.

«Когда население желает пользоваться услугами внутри страны, необходим значительный поворот и значительное привлечение денежных средств, которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны», — сказал Олег Кожемяко.

Губернатор напомнил, что Россия находится на шестом месте среди всех стран по выездному туризму. Жители РФ ежегодно тратят в турпоездках за рубежом около 36 млрд долларов.

Нацпроектом предусмотрено, что к 2030 году количество внутренних поездок по России увеличится в 2,2 раза — с 65 млн до 140 млн.

В Ростуризме пояснили, что пока вопрос о «выездном сборе» не рассматривался, но уже звучит не впервые.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы от «Справедливой России» намерены разработать поправки в законодательство о туризме с тем, чтобы регионы получили больше полномочий.