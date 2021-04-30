Вашингтон, , 03:56 — REGNUM Соединенные Штаты обнаружили отвод части российских войск от границы с Украиной, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

«За последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить», — заявил он.

При этом Блинкен обвинил Россию в якобы вторжении на украинскую территорию в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия завершила масштабные военные учения Вооруженных сил РФ в Крыму, в которых принимали участие более 10 тыс. военнослужащих. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сообщения западных политиков о том, что Москва якобы «была вынуждена пойти на попятную», являются попыткой выдать желаемое за действительное.

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