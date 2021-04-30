Хабаровск, , 03:51 — REGNUM В арбитраж Хабаровского края поступил банкротный иск к ООО «Карьер», которое занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев, имея соответствующую лицензию. Претензии кредитора пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Иск поступил от ООО «Дальстрой Интернешнл» 29 апреля 2021 года. В качестве конкурсного управляющего предлагается участник ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство». Третьими лицами в спор пригласили подразделение Пенсионного фонда, управления ФНС и Росреестра.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в ноябре 2016 года. Директор с 2020 года — Екатерина Богданова. Владельцы — Ровшан Мирзоев, Руслан Бацуев, имеющие по 25% долей, и Иван Узун (50% доли).

У компании есть лицензия на разведку и добычу полезных ископаемых, выданная в 2018 году министерством природных ресурсов Хабаровского края.