Иерусалим, , 04:57 — REGNUM На севере Израиля результате давки и обрушения конструкций, произошедших в ночь на 30 апреля во время иудейского праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, погибли не менее 38 человек и более 65 получили ранения. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

По словам медиков, не менее шести человек находятся в критическом состоянии, 18 — в тяжёлом.

Ранее сообщалось, что в эвакуации раненых принимают участие шесть вертолётов и несколько десятков машин скорой помощи, которым приходилось пробираться сквозь огромное количество людей, которых к полуночи собралось более 100 тысяч. На месте трагедии, наряду с гражданскими, работает спасательная команда Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Премьер-министр Биньямин Нетаньяхуназвал случившиеся «ужасной катастрофой». Отмечается, что это является одной из самых страшных трагедий мирного времени в Израиле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 50 человек пострадали в результате давки и обрушения конструкций, произошедших в ночь на 30 апреля во время иудейского праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон на севере Израиля.

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