Якутск, , 03:46 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев продлил ограничительные меры по коронавирусу по 31 мая включительно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 апреля в пресс-службе правительства республики.

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Так, введены изменения в действующие указы в связи с тем, что 1 мая вступит в силу постановление правительства РФ, по которому с этого дня не будут дистанционно оформлять электронные больничные лицам в возрасте 65 лет и старше.

В этой связи всем работодателям рекомендуется перевести таких работников и тех, кто имеет хронические заболевания, на дистанционный формат, а при невозможности такого перевода предоставлять им ежегодные оплачиваемые отпуска или отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон в соответствии с трудовым законодательством.

С 1 мая отменяется режим самоизоляции для работающих пожилых — на работе они должны соблюдать масочный режим.

Для неработающих пожилых граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями режим самоизоляции продлён по 31 мая 2021 года включительно.

В связи с выходом на очную работу лиц старше 65 лет, работодатели должны обеспечить за счёт собственных средств лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР или ИХА и допускать пожилых к работе при отрицательном результате на коронавирус.

Это требование не распространяется на привитых по истечении 42 дней от начала вакцинации, а также переболевших COVID-19 и включенных в Федеральный регистр больных новой коронавирусной инфекцией в течение шести месяцев со дня выздоровления.

Кроме того, работающих граждан в возрасте старше 65 лет, а также лиц, имеющих хронические заболевания нельзя отправлять в рабочие командировки. Каждые 2−4 часа должна проводиться дезинфекция всех контактных поверхностей и использоваться бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа на рабочих местах.

В связи с отменой режима самоизоляции для работающих граждан 65+ полномочия минтруда Якутии по составлению протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение работодателями требований об обеспечении соблюдения режима самоизоляции по месту проживания работниками в возрасте 65 лет и старше, отменяются.

До 31 мая по-прежнему приостановлена деятельность ночных клубов (дискотек), караоке, развлекательных и досуговых заведений, в том числе расположенных в торгово — центрах.

Указ вступает в силу с 1 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор не исключает возможного осложнения ситуации с COVID-19 в России предстоящей осенью.