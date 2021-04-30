Москва, , 03:32 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал ФГУП «Атомфлот» во взыскании 507 млн рублей с судостроительной компании с 165-летней историей — АО «Балтийский завод» из дивизиона «Объединённой судостроительной корпорации». Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Иск «Атомфлота» был подан в марте 2021 года.

Судья Ликшиков вынес решение — в удовлетворении заявленных исковых требований отказать, но подробности вердикта пока не сообщаются.

Напомним, в апреле 2021 года по другому иску к «Балтийскому завод», поданному «Атомфлотом», суд претензии удовлетворил частично, взыскав место 195 млн рублей — 40 миллионов. Всего было подано несколько претензий на общую сумму 702 млн рублей.

18 мая арбитраж рассмотрит претензии ФГУП к заводу на сумму 56929427,44 рубля. В рамках заседаний в дело был представлен договор на приобретение комплектов ядерного топлива.