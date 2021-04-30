Петропавловск-Камчатский, , 03:27 — REGNUM По предварительным данным более 300 оленей могли погибнуть в тундре на Камчатке из-за «гололёда», об этом 30 апреля ИА «Камчатка-информ» рассказал заместитель председателя правительства края Роман Василевский.

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«По предварительным данным, причиной гибели оленей мог стать так называемый «гололед». Выпало много снега, а после перепадов температур на снегу образовалась плотная ледяная корка, которая помешала животным добраться до корма», — пояснил Василевский.

Погибшие олени принадлежали «Общественному фонду возрождения, развития оленеводства и рыболовства в Камчатском крае». Известно, что трупы животных были обнаружены несколько дней назад. Материалы, которые помогут установить причины массового падежа, направлены для экспертизы в ветстанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в районе села Усть-Хайрюзово Тигильского района в тундре обнаружены сотни трупов оленей. Видео с месте происшествия опубликовано на странице «Камчатский север» в Instagram.