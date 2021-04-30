Вашингтон, , 03:27 — REGNUM Встреча главы Белого дома Джо Байдена и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоится 21 мая в Вашингтоне, сообщили 29 апреля в пресс-службе американской администрации.

В заявлении отмечается, что мероприятие призвано подчеркнуть устойчивый союз США и Республики Корея, а также крепость связи между народами, властями и экономиками двух государств.

Предполагается, что в ходе встречи американского и южнокорейского лидеров будет обсуждаться ситуация вокруг КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провел телефонный разговор с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сон Кимом.

Читайте ранее в этом сюжете: Представители США и Южной Кореи обсудили ситуацию вокруг КНДР