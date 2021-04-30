Бразилиа, , 04:57 — REGNUM В Бразилию вечером 29 апреля прибыла первая партия вакцины от COVID-19 американской фармацевтической компании Pfizer. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Прибывший в аэропорт Виракопус (город Кампинас, штат Сан-Паулу) самолёт из Майами с одним миллионом доз вакцины встречали министр иностранных дел Бразилии Карлос Альберту Франку Франса, министр здравоохранения Марселу Кейрога и министр связи Фабиу Фариа.

«Федеральное правительство твёрдо намерено получить надёжные, эффективные и одобренные регулятором вакцины», — подчеркнул во время торжественной встречи глава минздрава Бразилии.

Отмечается, что до конца года Pfizer должна будет поставить в страну 100 млн доз своего препарата.

В настоящее время в рамках программы вакцинации от коронавируса, которая стартовала в Бразилии 18 января, обеими дозами препаратов AstraZeneca и Sinovac Biotech привились 13 млн человек. Одну прививку сделали 28,6 млн человек.

По числу случаев заражения новым коронавирусом (14 590 678 человек) Бразилия занимает третье место в мире после США и Индии. И второе место (401 186 человек) после США по смертям от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) на заседании 26 апреля единогласным решением всех членов правления не разрешило ввоз и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Читайте также: Эксперт объяснил, кто не пускает в Бразилию вакцину «Спутник V»

Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии фармрегулятор не разрешил ввоз вакцины «Спутник V»