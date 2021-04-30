Москва, , 03:15 — REGNUM Вакцинация российским препаратом против коронавирусной инфекции «Спутник V» начнется в Индии с 1 мая, заявил индийский посол в РФ Венкатеш Варма 29 апреля в ходе пресс-конференции.

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Он отметил, что власти страны ожидают, что у Индии к началу мая будет от 150 тысяч до 200 тысяч доз вакцины, а к концу мая около трех млн доз. При этом в июне, по словам Вармы, у Нью-Дели может оказаться уже до пяти млн доз препарата.

Посол надеется, что его страна сможет обеспечить до 60−70% мирового производства «Спутника V». Он добавил, что индийские власти также заинтересовались российской вакциной «Спутник лайт».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что у Великобритании нет лишних доз вакцины от коронавирусной инфекции для Индии, столкнувшейся с масштабным подъемом заболеваемости COVID-19.

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