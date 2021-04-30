Магадан, , 03:15 — REGNUM В Магаданскую областную думу поступил на рассмотрение законопроект, суть которого увеличить количество запретных для продаже алкоголя дней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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На данный момент запрет на продажу спиртного на Колыме действует пять дней году по праздникам. Инициаторы предлагают дополнить действующий закон ещё двумя днями: Рождеством Христовым (7 января) и Всероссийским днём трезвости (11 сентября).

С целью изучения мнения жителей по этому вопросу проводится опрос.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме принят закон об ограничении продажи алкоголя в определенные праздничные дни: в День российского студенчества, 7 апреля — Всемирный день здоровья, в Международный день защиты детей, День молодёжи (27 июня), День знаний.