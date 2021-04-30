Петропавловск-Камчатский, , 03:10 — REGNUM На Камчатке в районе села Усть-Хайрюзово Тигильского района в тундре обнаружены сотни трупов оленей. Видео с месте происшествия опубликовано на странице «Камчатский север» в Instagram.

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«Валяются дохлые олени. Они вымерли здесь, не знаю почему. Их я уже насчитал штук триста. Валяются по всей тундре», — говорит автор видео.

Он предполагает, что олени умерли от голода, так как зима была суровая.

Как сообщало ИА REGNUM, мониторинг популяции белого медведя стартовал 3 апреля в Якутии.