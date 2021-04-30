Пекин, , 03:03 — REGNUM Беглец, подозреваемый в злоупотреблении властью и получении взяток, вернулся в Китай, чтобы сдаться и вернуть государству незаконные доходы, сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

Бывший заместитель председателя окружного комитета Коммунистической партии Китая (КПК) в городе Цзянмэнь провинции Гуандун на юге Китая Сянь Голян бежал за границу в апреле 2016 года, согласно данным управления, занимающегося возвращением в страну беглых лиц и возвращением активов в рамках центральной координационной группы по борьбе с коррупцией в Китае.

В июне 2016 года прокуратура начала расследование по его делу, а в мае 2019 года он был помещен в список Интерпола с уведомлением с красным углом, говорится в сообщении ведомства.

Сдача Сяня знаменует собой актуальные достижения Китая по выслеживанию лиц, подозреваемых в должностных преступлениях, заявило управление, пообещав активизировать международное сотрудничество в этой области и продолжать оказывать давление на скрывающихся от правосудия подозреваемых.