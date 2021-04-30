Пекин, , 03:00 — REGNUM Примерно 14,3 млн жителей Пекина были вакцинированы против COVID-19 по состоянию на 29 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

Из них 10,01 млн человек получили обе дозы, отметило муниципальной правительство китайской столицы. Китайская столица до сих пор ввела более 24,3 млн доз вакцин против COVID-19.

Примерно 73,55% людей в возрасте старше 18 лет в городе получили свою первую дозу. В общей сложности прививки были сделаны 1,68 млн человек в возрасте 60 лет и старше. На сегодняшний день по всему городу создано более 400 пунктов вакцинации.