Красноярск, 30 апреля 2021, 03:04 — REGNUM В пятницу, 30 апреля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +12…+14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
В 06:50 на Театральной площади было +5 °C.
Ночью с 30 апреля на 1 мая ожидается до +2…+4 °C, облачно, временами небольшие осадки.
Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 731 мм рт. ст.
В субботу, 1 мая, в Красноярске до +12…+14 °C днём и +3…+5 °C ночью, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь.
В воскресенье, 2 мая, в Красноярске ожидается до +8…+12 °C днём, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +3…+5 °C, без осадков.
По прогнозам Среднесибирского УГМС, 30 апреля в центральных и южных районах Красноярского края утром местами туман. В южных районах ночью сильные осадки. На севере центральных районов и на перевалах южных районов на дорогах сохранится гололедица.
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