Красноярск, , 03:04 — REGNUM В пятницу, 30 апреля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +12…+14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:50 на Театральной площади было +5 °C.

Ночью с 30 апреля на 1 мая ожидается до +2…+4 °C, облачно, временами небольшие осадки.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 731 мм рт. ст.

В субботу, 1 мая, в Красноярске до +12…+14 °C днём и +3…+5 °C ночью, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь.

В воскресенье, 2 мая, в Красноярске ожидается до +8…+12 °C днём, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +3…+5 °C, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 30 апреля в центральных и южных районах Красноярского края утром местами туман. В южных районах ночью сильные осадки. На севере центральных районов и на перевалах южных районов на дорогах сохранится гололедица.

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