Сухум, 30 апреля 2021, 02:55 — REGNUM Первая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» должна прибыть в Абхазию 30 апреля, сообщили в пресс-службе президента республики.
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Груз будет включать 6,5 тыс. доз препарата.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля минздрав Таджикистана объявил, что власти страны начали переговоры с Россией по поводу поставок в республику вакцины «Спутник V».
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