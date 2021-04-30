Пекин, , 02:49 — REGNUM Китай продолжает оказывать сильное давление на организованную преступность с начала года, связи с чем по распоряжению органов прокуратуры было арестовано 1385 подозреваемых в совершении организованных преступлений, сообщает агентство Синьхуа.

Эта цифра, судя по данным, опубликованным Верховной народной прокуратурой КНР, демонстрирует снижение числа арестов на 63,4% в годовом исчислении. За три месяца органы прокуратуры приняли решение возбудить уголовное преследование против 3122 подозреваемых в организованных преступлениях, что на 78,4% меньше, чем в прошлом году.

За тот же период в общей сложности 29 человек были арестованы и 132 привлечены к ответственности за обеспечение защиты деятельности банд, свидетельствуют данные прокуратуры.