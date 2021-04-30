Иерусалим, , 03:04 — REGNUM Более 50 человек пострадали в результате давки и обрушения конструкций, произошедших в ночь на 30 апреля во время иудейского праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон на севере Израиля. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

По словам медиков, не менее 20 человек находятся в критическом состоянии. В эвакуации раненых принимают участие шесть вертолётов и несколько десятков машин скорой помощи, которые с трудом продвигаются сквозь огромное количество людей, которых на праздник к полуночи собралось более 100 тысяч. Ещё столько же, как ожидается, прибудут на гору Мерон к утру.

К работе на месте трагедии подключилась спасательная команда ЦАХАЛ. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее «ужасной катастрофой».

Как сообщало ИА REGNUM, более 320 человек из числа ортодоксальных верующих было задержано полицией Израиля в ночь с 12 на 13 мая 2020 года на горе Мерон при попытке прорваться к расположенной там могиле раввина Шимона Бар-Йохая.

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