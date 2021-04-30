Вашингтон, , 02:45 — REGNUM Релиз игры The Persistence Enhanced состоится 4 июня 2021 года. Об этом 30 апреля сообщает портал DSOGaming.

Студия Firesprite Games отметила, что расширенное издание The Persistence получит поддержку технологий трассировки лучей (DXR). Кроме того, игра получит поддержку дополнительных мониторов, настройки блокировки частоты кадров и управления, функцию «горячей» смены оружия, масштабируемый интерфейс и улучшенное меню. Разработчики выложили в сеть анонсирующий трейлер.

Напомним, The Persistence представляет собой приключенческую экшен-игру на выживание. Геймерам предлагают выступить в роли специалиста по безопасности, пытающегося выжить на борту заброшенного космического корабля, наводнённого монстрами, которых создаёт сошедший с ума корабельный космьютер.

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