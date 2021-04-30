Париж, , 02:42 — REGNUM Первый в стране случай заражения индийским штаммом коронавируса SARS-CoV-2 зарегистрировали в регионе Новая Аквитания на юго-западе Франции, заявил глава регионального агентства здравоохранения Бенуа Эльбоод 29 апреля в эфире телеканала BFM.

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Речь идет о пациенте из департамента Ло и Гаронна, который недавно вернулся в республику из Индии. Заражение было выявлено после повторного теста по прилету во Францию. Мужчину обязали уйти на карантин. Власти также проверили всех кто, контактировал с заразившимся.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ее ведомство в ближайшее время должно получить образцы индийского штамма коронавируса для проведения исследований.

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