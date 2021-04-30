Мехико, , 02:38 — REGNUM Легкий самолет разбился в штате Нуэво-Леон на севере Мексике, сообщает пресс-служба мексиканской гражданской обороны.

Сообщается, что самолет 1972 Piper PA-32 Cherokee Six, зарегистрированный в американском штате Техас, врезался в здание транспортной компании недалеко от международного аэропорта Дель-Норте. В результате крушения погибли шесть человек — трое мужчин и трое женщин. Также пострадал один из сотрудников транспортной компании. Других подробностей инцидента не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля легкомоторный самолет разбился в аэропорту города Бело-Горизонте в Бразилии. В результате авиапроисшествия погиб один человек, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

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