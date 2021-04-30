Париж, , 02:33 — REGNUM Во Франции за последние 24 часа вследствие заболевания COVID-19 скончался 321 человек, 5 804 человека находятся реанимации. Об этом 29 апреля сообщает Le Parisien.

За 29 апреля Общественное здравоохранение Франции зарегистрировало 321 новую смерть из-за COVID-19 и 26 538 заражений. Среднее число заражений в день за последнюю неделю составляет 26 255.

Число госпитализированных несколько уменьшилось, как и число больных в реанимациях, но все же количество госпитализированных и зараженных остаётся на высоком уровне. 5804 пациента находятся в реанимации, по сравнению с 5 879 пациентами 28 апреля и 5981 — 22 апреля. Сохраняется тенденция к снижению.

По состоянию на 29 апреля было сделано почти 21,5 млн инъекций. С начала кампании вакцинации во Франции 15 226 412 человек получили по крайней мере одну инъекцию, что составляет 22,7% от общей численности населения и 29% от всех взрослых французов. 6 256 387 человек получили две инъекции (9,3% и 11,9% соответственно).

Читайте ранее в этом сюжете: Чтобы победить эпидемию, нужно вакцинировать детей и подростков — эксперт