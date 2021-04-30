Вашингтон, , 02:27 — REGNUM Геймдизайнер Эрик Бароне (Stardew Valley), композитор Норихико Хибино (Metal Gear Solid) и музыкант Аяки (Etrian Odyssey) объединились в рамках необычного музыкального проекта. Об этом 30 апреля сообщает журнал PC Gamer.

Проект получил название Prescription for Sleep: Stardew Valley, результатом его реализации станет музыкальный альбом с колыбельными, созданными на основе музыки к игре. Цифровая версия появится в продаже 19 мая 2021 года в сервисах Bandcamp, Apple Music, iTunes и Amazon.

Бароне рассказал, что он подобрал подходящие композиции из Stardew Valley и дал музыкантам «несколько замечаний по поводу ощущений и идее каждого трека». Разработчик отметил, что он уже давно является большим поклонником дуэта Хибино и Аяки.

Для справки: группа Норихико Хибино и Аяки называется Gentle Love. Ранее музыканты выпустили 10 альбомов, часть из которых создана на основе музыки из игр Shovel Knight, Undertale, Celeste и Wizard of Legend.

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