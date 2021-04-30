Пекин, , 02:22 — REGNUM Ведущий производитель алкоголя в Китае Kweichow Moutai получил чистую прибыль в размере 13,95 млрд юаней (около $2,15 млрд) в первом квартале 2021 года, что на 6,57% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

В период с января по март текущего года выручка компании выросла на 11,74% в годовом исчислении до 27,27 млрд юаней, говорится в ежеквартальном отчете компании, поданном на Шанхайскую фондовую биржу.

В конце марта производитель спиртных напитков заявил, что его цель роста выручки на 2021 год установлена на уровне примерно 10,5% по сравнению с предыдущим годом. Компания расположена в городе Маотай на юго-западе Китая.