Сент-Луис, США, , 02:26 — REGNUM На химическом предприятии, расположенном в городе Сент-Луис (штат Миссури, США) 29 апреля произошёл пожар. Об этом сообщает телеканал FOX 2.

По предварительной информации, на территории предприятия в результате распространения огня также прогремело несколько взрывов. В настоящее время власти эвакуируют жителей, проживающих в радиусе 800 м от завода.

Отмечается, что о возможных пострадавших информации пока не поступало. К тушению огня уже приступило несколько пожарных команд.

Как сообщало ИА REGNUM, в болгарском городе Лясковец загорелся склад оружейного завода «Аркус».

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