Фуцзянь, , 02:19 — REGNUM Четвертый саммит цифрового Китая, завершившийся 26 апреля в столице провинции Фуцзянь городе Фучжоу, привлек инвестиций на сумму 318,8 млрд юаней (около $49 млрд) в рамках 523 проектов, подписанных в ходе мероприятия, сообщает агентство Синьхуа.

Проекты охватывают такие области, как искусственный интеллект, 5G, промышленный интернет и блокчейн. Во время саммита также состоялась первая публичная демонстрация цифрового юаня. Государственные предприятия, включая China National Nuclear Industry и State Grid, продемонстрировали свои инновации в области цифровой трансформации.

Двухдневное мероприятие, проходившее как в режиме онлайн, так и в режиме офланй, было разделено на семь секций, включая основной форум, выставку, 20 подфорумов и конкурс инноваций.

В выставке, которая завершилась 29 апреля, приняли участие 54 ведущие компании, включая технологических гигантов Huawei, Alibaba и Tencent. Кроме того, 36 государственных предприятий представили свои продукты и услуги.