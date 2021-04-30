Бразилиа, , 02:17 — REGNUM Общее количество подтвержденных летальных исходов при заболевании COVID-19 в Бразилии увеличилось за сутки на 3001 и составило 401 186. Об этом 29 апреля сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

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Кроме того, за истекшие 24 часа бразильские медики выявили 69 389 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2. Всего в стране было зарегистрировано 14 590 678 подобных случаев. Вместе с тем 13 152 118 пациентов с коронавирусной инфекцией выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова предоставить бразильским властям необходимую информацию для того, чтобы на территорию Бразилии можно было поставлять и применять российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

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