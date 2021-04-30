Пекин, , 02:15 — REGNUM Прибыль крупнейших промышленных фирм Китая сохранила быстрый рост в первом квартале этого года, поскольку китайская экономика продолжала восстанавливаться, а производство и продажи предприятий еще больше восстановили рост, сообщает агентство Синьхуа.

Промышленные фирмы с годовым оборотом не менее 20 млн юаней (около $3,08 млн) получили совокупную прибыль в размере 1,83 трлн юаней в течение первых трех месяцев года, что на 137% больше в годовом исчислении, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель подскочил на 50,2%. Быстрый рост также привел к тому, что средний рост в первом квартале 2020 и 2021 годов составил 22,6% по сравнению с уровнем 2019 года, показали данные бюро.

Только в марте прибыль крупных промышленных фирм страны подскочила на 92,3% в годовом исчислении до 711,18 млрд юаней. По словам старшего статистика бюро Чжу Хуна, быстрый рост производства и продаж был одной из основных движущих сил, стимулирующих рост прибыли промышленных фирм Китая.