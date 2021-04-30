Урумчи, Китай, , 02:09 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая за первый квартал передал 29,3 млрд кВт/ч местной электроэнергии в другие части страны, что на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Синьцзянского центра торговли электроэнергией, в тот же период за счет новой энергии было произведено в общей сложности 7,5 миллиарда кВт/ч электроэнергии, что составляет около 25% от ее общего объема.

Новая энергия помогла сократить стандартное сжигание угля на 2,29 млн тонн и выбросы углекислого газа, диоксида серы и оксидов азота — на 6,19 млн тонн, 19 тыс. тонн и 17 тыс. тонн соответственно, сказал сотрудник центра Чжан Цзюнь.

Синьцзян богат углем и ветроэнергетическими ресурсами. В настоящее время регион передает электроэнергию в 20 других китайских регионов, многие из которых закупают электроэнергию в Синьцзяне в качестве формы экономической поддержки региона.