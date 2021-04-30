Белград, , 02:26 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 29 апреля направил премьер-министру Албании Эдди Раме поздравление с победой социалистической партии на парламентских выборах в этой стране. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Поздравляю с победой партия Эди Рамы на выборах и желаю продолжать работать над лучшим будущим всех граждан региона», — написал Вучич в социальных сетях.

Социалистическая партия, возглавляемая Рамой, выиграла 74 мандата в албанском парламенте на выборах 25 апреля, в то время как демократическая партия Албании получила 59, Движение социалистов — четыре, а социал-демократы — три мандата.