Панама, , 02:08 — REGNUM Результаты борьбы с коронавирусной инфекцией в Панаме удовлетворительны, однако снимать карантинные ограничения в стране пока преждевременно, заявил панамский президент Лаурентино Кортиcо в ходе выступления.

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«Без здравоохранения возрождение экономики невозможно», — заявил он.

При этом Кортисо обратил внимание на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в соседних странах. По его мнению, Панаме еще предстоит бороться с распространением инфекции.

По последним данным, в Панаме с начала пандемии выявили 363 895 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались 6222 человека.