Пекин, , 02:06 — REGNUM Объем внешней торговли Пекина выросла на 8,7% в годовом исчислении за первый квартал года до 677,37 млрд юаней ($104,45 млрд), свидетельствуют данные таможенной службы, сообщает агентство Синьхуа.

В первом квартале импорт Пекина вырос на 9% в годовом исчислении до 548,36 млрд юаней, а экспорт — примерно до 129 млрд юаней, что на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Импорт сельскохозяйственной продукции, железной руды и медных концентратов показал высокие показатели. Импорт сельскохозяйственной продукции превысил 56 млрд юаней, увеличившись на 86,1% в годовом исчислении.

Экспорт мобильных телефонов и автомобильных запчастей продемонстрировал уверенный рост, при этом экспорт мобильных телефонов увеличился на 92% в годовом исчислении и составил более 19,5 млрд юаней.

За первые три месяца пятью основными торговыми партнерами Пекина были Европейский Союз, Соединенные Штаты, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Австралия и Саудовская Аравия